رياضة | خاميس رودريجيز يجبر ريال مدريد على هذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يجبر ريال مدريد على هذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ خاميس رودريجيز لاعب وسط فريق ريال مدريد إدارة النادي بإجبراهم على اتخاذ قرار جديد حول موقفه خلال الفترة الحالية.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن خاميس رودريجيز أجبر بيريز رئيس النادي على التراجع عن قراره بفتح باب الرحيل أمام اللاعب في الفترة القادمة.

واشار الموقع إلى أن بيريز واجه مفاجأة لم يكن توقعها من خاميس رودريجيز بعدما قرر اللاعب البقاء مع الفريق ورفض فكرة الرحيل.