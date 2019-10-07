رياضة | مروان محسن يظهر في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن يظهر في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء اجازته التي امتدت لمدة 10 أيام.

وتغيب مروان محسن عن مران الأهلي الأيام الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في لقاء سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخضع مروان محسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

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وفي نفس السياق مران الفريق اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في الدوري الممتاز.

وكان معلول قد تم استدعاؤه من تونس للانضمام لمنتخب بلاده في المعسكر الذي أقيم بداية من اليوم ضمن استعدادات نسور قرطاچ لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب التونسى مباراة ودية على هامش المعسكر مع الكاميرون يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب رادس بالعاصمة التونسية.

