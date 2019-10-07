رياضة | مروان محسن يظهر في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن يظهر في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتغيب مروان محسن عن مران الأهلي الأيام الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في لقاء سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخضع مروان محسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
وفي نفس السياق مران الفريق اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في الدوري الممتاز.
وكان معلول قد تم استدعاؤه من تونس للانضمام لمنتخب بلاده في المعسكر الذي أقيم بداية من اليوم ضمن استعدادات نسور قرطاچ لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ويخوض المنتخب التونسى مباراة ودية على هامش المعسكر مع الكاميرون يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب رادس بالعاصمة التونسية.