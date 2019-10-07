رياضة | عاجل - الكشف عن نتيجة فحوصات إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن نتيجة فحوصات إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، فحوصات طبية، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، بمنافسات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الإثنين: "الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح، كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله".

وسيخضع صلاح للعلاج في ميلوود خلال فترة التوقف الدولي، كي يكون متاحاً للمشاركة بموقعة مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها عقب فترة التوقف الدولي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وفي الدقائق الأخيرة من لقاء ليفربول وليستر سيتي، سقط صلاح على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تهوره، ليغادر النجم المصري المباراة قبل نهايتها.