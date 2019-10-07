رياضة | اللاعب الأكثر حظاً بتعيين حسام البدري مدرباً لمنتخب مصر؟.. قائمة منتخب مصر تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللاعب الأكثر حظاً بتعيين حسام البدري مدرباً لمنتخب مصر؟.. قائمة منتخب مصر تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر لخوض المعسكر الأول للفراعنة تحت قيادته فى الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة ودية أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة ١٩ لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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ويعد اللاعب الأكثر حظاً فى قائمة حسام البدري هو اللاعب عبدالله السعيد لاعب خط الوسط والذى يري فيه البدري صانع الألعاب الوحيد فى مصر والقادر على اللعب في مركز 10، ويعد السعيد من أفضل اللاعبين في مصر في ذلك المركز خلال السنوات الأخيرة.

وكان السعيد أحد اللاعبين المؤثرين مع النادى الأهلي عندما كان يقوده البدري في ولايتين الأولى عام 2012 والثانية موسم 2016_2017 لذلك سيعود السعيد لمكانه أساسياً في المنتخب تحت قيادة البدري.

وشارك السعيد هذا الموسم مع نادى بيراميدز في مباراتان سجل خلالهم ثلاث أهداف وصنع هدفين وشارك دولياً مع منتخب مصر في 45 مباراة دولية سجل خلالهم 6 أهداف.

وتعد الفترة الأبرز للسعيد مع منتخب مصر كانت تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في الفترة من 2015 وحتي 2018 وشكل وقتها ثنائي هجومي قوى مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ونجم منتخب مصر وساهم بقوة في الصعود لكأس العالم 2018.