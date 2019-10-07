شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لـ«إف سي مصر»: استهتار «ميتشو» وراء التعادل معنا.. وعواد أنقذهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عبدالناصر محمد، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر، مجلس الإدارة برئاسة أحمد خليل بصرف مكافآت إجادة للاعبين عقب التعادل إيجابيا مع الزمالك بنتيجة 1-1 فى الجولة الثالثة من مباريات الدورى الممتاز، وأكد «محمد» فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» أن استهتار «ميتشو» المدير الفنى للزمالك كان السبب الرئيسى فى تحقيق التعادل بين الفريقين، وفشل الأبيض فى حصد نقاط المباراة الثلاث، وأوضح المدير الفنى لنادى مصر أن خطة اللعب التى اعتمد عليها «ميتشو» فى بداية المباراة تؤكد أنه يقلل من إمكانياتنا وقدرات لاعبينا عندما لعب بخطة 4-1-4-1 بوجود أحمد سيد «زيزو» فى وسط الملعب بمفرده واللعب بأربعة لاعبين لديهم القدرات الهجومية خلف رأس الحربة، وهو ما منحنا مساحات شاسعة فى وسط الملعب، لافتا إلى أن هذه الطريقة دفعته للدفع بمحمد جمال تريكة، الذى يمتلك إمكانيات فنية مميزة مما منح الفرصة لفريقه للسيطرة على وسط الملعب وتهديد مرمى محمد عواد بأكثر من فرصة مؤكدة خلال شوطى المباراة.

وشدد عبدالناصر محمد على أنه اعتمد على الهجمات المرتدة والتأمين الدفاعى بشكل كبير، رافضا المخاطرة الهجومية أمام الأبيض الذى اتسم أداء لاعبيه بالرعونة وعدم التركيز أمام منطقة الجزاء، ولفت المدير الفنى لنادى مصر إلى أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص السهلة التى لو أحسنوا استغلالها لخرج الفريق فائزا بالنقاط الثلاث للمباراة، وقال: «محمد عواد أنقذ فريقه من هزيمة عندما تصدى لأكثر من انفراد للفريق»، مؤكدا أنه اعتمد على التأمين الدفاعى بشكل كبير حتى لا يمنح الفرصة للأبيض فى استغلالها، وشدد «محمد» على التغييرات التى أجراها «ميتشو» باستبدال محمد أوناجم وأشرف بن شرقى على وجه الخصوص ما سهل من مهمة فريقه فى تحمل الضغط الهجومى للأبيض، لافتا إلى أن المنافس افتقر بخروج الثنائى إلى اللاعب الذى يجيد الاختراق من العمق والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وأكد أن فريقه يسعى لتحقيق نتائج إيجابية مع الفرق الكبيرة وعدم خسارة نقاط على ملعبه حتى يتمكن من ضمان البقاء بالدورى الممتاز فى الموسم المقبل. وقال: «لم نصعد إلى دورى الأضواء خلال الموسم الجارى لنكون ضيف شرف ولقمة سائغة للمنافسين»، لافتا إلى أن التعادل مع الزمالك سيكون دافعا قويا للاعبين خلال المباريات المقبلة.

ورفض «عبدالناصر» التعقيب على التغييرات المتعددة التى يجريها «ميتشو» فى كل مباراة للزمالك، مؤكدا أن المدير الفنى يكون صاحب القرار الأخير فى مشاركة لاعبيه بالمباريات وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم وحسب ظروف كل مباراة، موضحا أنه يقوم بإجراء تغييرات على التشكيل الأساسى لفريقه فى المباريات، لكن الدوافع بين الفريقين مختلفة ولا يمكن أن تتم مقارنة إمكانيات الفريقين ببعضهما، وأضاف: «الزمالك يبحث عن المنافسة على البطولة، ومن ثم ثبات التشكيل يكون عاملا أساسيا فى تحقيق الانسجام بين اللاعبين وفقا لرؤية المدير الفنى».