شكرا لقرائتكم خبر عن من هو اللاعب الأفريقي الراحل عن الأهلي في يناير؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بتواجد الثنائى جونيور أجاى واليو ديانج، بالإضافة إلى التونسى على معلول، مع صفوف الفريق، وذلك خلال استطلاع رأيه عن اللاعب الإفريقى الذى سيرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقى، وكشف فايلر عن أنه يفاضل بين جيرالدو ووليد أزارو للاستغناء عن أحد منهما، حتى على سبيل الإعارة، وإن كان الأٌقرب للرحيل حتى الآن هو جيرالدو بعدما منحه الجهاز الفنى أكثر من فرصة، ولكنه لم ينل إعجاب رينيه فايلر، فى الوقت الذى يعتمد فيه الجهاز الفنى على حسين الشحات فى مركز الجناح الأيمن ورمضان صبحى فى الجناح الأيسر. من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى على خوض مباراة ودية، الأسبوع المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدورى العام، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة.

وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون الأحد الماضى، لتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على خوض مباراة ودية، على أن يحدد طرفها بعد الاتصالات التى يجريها الجهاز الإدارى بالنادى.

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ويتصدر الأهلى بطولة الدورى العام برصيد 9 نقاط من الفوز فى ثلاث مباريات على سموحة والإنتاج الحربى، وأسوان، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا للمرحلة المقبلة.كما وافق رينيه فايلر على منح اللاعبين راحة سلبية، نهاية الأسبوع الجارى، لالتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الزمالك التى تقام عقب انتهاء فترة توقف الدورى فى الوقت الحالى.

ويغيب عن تدريبات الأهلى 10 لاعبين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، حيث يشارك 6 منهم مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأوليمبى، خلال معسكر المنتخب الأول، الذى ينطلق اليوم مع بداية فترة الأجندة الدولية، واستعداد المنتخب الأوليمبى للبطولة الإفريقية.جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الجهاز الطبى موقف عمرو السولية، الذى تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت يوم السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العاموأكد الجهاز الطبى أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يعانى من إصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.ويقوم عمرو السولية بعرض الأشعة ونتائج الفحوصات الطبية التى أجراها على جهاز المنتخب الوطنى الأول، مع انطلاق المعسكر الذى يبدأ اليوم ويتخلله تجربة ودية مع منتخب بوتسوانا. وكان السولية قد خرج مصابا فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى أقيمت على استاد أسوان،

فيما جهز توماس بينكيل، مخطط الأحمال، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه خلال فترة توقف الدورى، بسبب الأجندة الدولية، وذلك للحفاظ على معدل اللياقة البدنية. ويشتمل البرنامج على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، لرفع معدل لياقتهم البدنية، وهو ما تم تنفيذه خلال مران الأمس، فى إطار حرص الجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر، على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لتحديات الفترة المقبلة. كما يشتمل البرنامج التدريبى على جانب استشفائى لبعض اللاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى.