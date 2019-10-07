شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن» تكشف تفاصيل فندق «ميسى» فى مقاطعة كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أنه عندما تعرض الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، لكسر فى ذراعه بالموسم الماضى خلال مواجهة إشبيلية، ذهب مباشرة إلى الفندق الخاص به والذى يمتلكه فى «سيتجيس»، حيث يقضى فيه فترة الراحة.

وقالت الصحيفة إن الفندق الذى يمتلكه ميسى هو مكان ترفيهى مكتمل بمنتجع صحى للاستشفاء واستعادة اللياقة، حيث يبعد 26 ميلًا عن مدينة برشلونة، مشيرة إلى أن البرغوث يمتلك فنادق فى مدينتى إييبيزا ومايوركا مع مجموعة ماجستيك الفندقية، بجانب هذا الفندق الذى يقع بمقاطعة كتالونيا الإسبانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ميسى فى عام 2017 أنفق 26 مليون جنيه إسترلينى على الفندق الذى يقع على بعد 100 قدم تقريبًا من البحر، مع العلم جيدًا بأنه استثمار يستحق القيام به، وهو ما تثبته أعداد السائحين الذين يترددون عليه من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن ميسى عندما تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية مع فريق برشلونة ذهب إلى هذا الفندق من أجل الاستشفاء فى المنتجع الصحى المتواجد بالفندق ونجح فى استعادة لياقته مرة أخرى، وظهر مع البارسا فى مواجهة إنتر ميلان التى فاز بها الفريق الكتالونى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وتابعت أن الفندق ذا النجوم الأربع، يضم 77 غرفة نوم، بما فى ذلك خمسة أجنحة، ويكلفك حوالى 105 جنيهات إسترلينى فى الليلة الواحدة بغرفة عادية خلال موسم الذروة، كما يتواجد حمام سباحة فى الفندق، بالإضافة إلى مناظر بانورامية رائعة للمدينة والبحر المتوسط، ومعها بارات تقدم مشروبات لذيذة طوال اليوم، بجانب منتجع صحى على أعلى مستوى يقدم «علاجات وتدليكًا وساونا وحمامًا تركيًا وصالة جيمانيزيوم ودروسًا فى اليوجا على السطح»، كما يقدم الفندق خدمة علاج للزوجين يشمل جاكوزى خاص ومقصورة أكسجين مبتكرة يقال إنها مفيدة للبشرة، ويعد الفندق صديقًا للبيئة حيث تم إعادة تدوير 80٪ من المواد المستخدمة فى تشييد المبنى أو إعادة تدويره، كما يستخدم فلاتر تجمع مياه الصرف من كل دش وتقوم بتصفيتها ومعالجتها للاستخدام فى دورات المياه وسقى النباتات.

واختتمت الصحيفة فى تقريرها أن البرغوث الأرجنتينى أصبح يسير على خطى غريمه التقليدى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، فى مشاريعه الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة وذلك بعيدا عن كرة القدم.