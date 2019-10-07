شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يبحث عن مباريات ودية.. وأشعة على كتف «مانجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن فترة توقف الدورى لمدة 13 يوما مفيدة للغاية وسوف نسعى لاستغلالها فى الوقوف على بعض الأخطاء وعلاجها والتطوير من مستوى اللاعبين قبل مواجهتنا المقبلة مع وادى دجلة يوم 18 أكتوبر الجارى على استاد الإسكندرية، وأبدى محمد إبراهيم سعادته بعد الفوز الأخير لفريقه على المصرى، وطلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، من الجهاز الإدارى تجهيز مباراتين وديتين يومى الخميس والجمعة لتجهيز كل عناصر الفريق.

من جهة أخرى، أجرى الجهاز الطبى للفريق أشعة على كتف لاعب وسط الفريق أحمد نبيل مانجا للاطمئنان على اللاعب الذى أصيب خلال المواجهة الأخيرة مع المصرى.