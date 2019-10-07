شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: بيراميدز يستحق الفوز على الطلائع وتعرضنا لظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، حزنه لتعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، وقال المدير الفنى: بيراميدز تعرض لظلم واضح بسبب خوض 3 مباريات فى أسبوع واحد ضد شباب بلوزداد الجزائرى يوم الأحد الماضى بالكونفدرالية فى الجزائر ثم لقاء طنطا يوم الخميس الماضى بالدورى ثم مواجهة الطلائع الأحد.

وأشاد بروح لاعبيه وعودتهم فى المباراة رغم الهدف القاتل للطلائع وطرد محمد فتحى، موضحًا أن بيراميدز قدم عرضًا قويًا، كما أنه كان متماسكًا دفاعيًا رغم الطرد، وأضاف: «ليس شرطا أن تفوز فى كل مباراة، لكن أمام الطلائع كنا نستحق الفوز، بعدما فعلنا كل شىء فى كرة القدم»، وأكد أنه دفع بمحمد فاروق لزيادة الفاعلية الهجومية.