شكرا لقرائتكم مروان محسن يشارك في مران الأهلي بعد اجازة 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء اجازته التي امتدت لمدة 10 أيام. وتغيب مروان محسن عن مران الأهلي الأيام الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في مواجهة سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومكث اللاعب في المستشفي بعدها لمدة 5 أيام. Advertisements ويخضع مروان محسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 اكتوبر الجاري والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

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