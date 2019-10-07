شكرا لقرائتكم على معلول يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان علي معلول قد تم استدعاؤه من اتحاد الكرة التونسي للانضمام لمنتخب بلاده في المعسكر الذي يقام بداية من اليوم ضمن استعدادات نسور قرطاچ لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ويخوض المنتخب التونسى مباراة ودية على هامش المعسكر مع الكاميرون يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ويستعد منتخب تونس، لبداية مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها الكاميرون في 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.
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