شكرا لقرائتكم تجهيز محمد عبد الغنى للدفاع عن عرين الزمالك ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء غياب عبد الغنى عن الزمالك بعد تجدد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية وكانت تلك الإصابة التى لحقت به فى لقاء الأهلى بالسوبر المصرى ليغيب عن الفريق الأبيض لمدة 10 أيام ثم عاد وشارك مع الأبيض أمام المقاصة، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف ثم عاد واشتكى من آلام خلفية قبل ضمه لمعسكر مواجهة إف سى مصر ليقرر فى النهاية الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق استبعاده من ذلك اللقاء حتى يكون جاهزا لمباراة الأهلى.
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