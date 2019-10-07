شكرا لقرائتكم تجهيز محمد عبد الغنى للدفاع عن عرين الزمالك ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الزمالك جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز.

وتغيب عبد الغنى عن المشاركة مع الزمالك أمام إف سى مصر، فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقان، على ستاد السلام، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وجاء غياب عبد الغنى عن الزمالك بعد تجدد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية وكانت تلك الإصابة التى لحقت به فى لقاء الأهلى بالسوبر المصرى ليغيب عن الفريق الأبيض لمدة 10 أيام ثم عاد وشارك مع الأبيض أمام المقاصة، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف ثم عاد واشتكى من آلام خلفية قبل ضمه لمعسكر مواجهة إف سى مصر ليقرر فى النهاية الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق استبعاده من ذلك اللقاء حتى يكون جاهزا لمباراة الأهلى.