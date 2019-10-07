- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد .. كهربا بـ "البُرنس" أمام برج إيفل في باريس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل كهربا على فترة راحة سلبية خلال فترة التوقف الدولى حاليًا، ونشر أمس الأحد صورة مرتديًا ألوان علم مصر، مشيرًا إلى عودته إلى القاهرة.
0e8b3629-65ce-47a8-b4cd-a97f777c1c97
ضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. كهربا بـ "البُرنس" أمام برج إيفل في باريس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.