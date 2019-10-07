شكرا لقرائتكم الأهلي "آخر تمام" والزمالك "في التوهان" بعد ثلاث جولات في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن النادي الأهلي كشف عن نيته للجميع مع بداية المسابقة، معلناً أنه لا تراجع عن حصد اللقب الخامس على التوالي من بطولة الدوري العام ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء دون التفريط في أي نقطة.

محققاً العلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات من عمر مسابقة الدوري العام بات النادي الأهلي "آخر تمام" مع القيادة الفنية لرينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر والذي حقق أفضل انطلاقة بين مدربي القلعة الحمراء سواء كانوا محليين أو أجانب.

الأهلي فرض هيمنته مبكراً على قمة الدوري العام وتحت شعار "متصدر لا تكلمني"، اختتم المارد الأحمر الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية بثلاث انتصارات متتالية وغزارة تهديفية وصلت لـ 10 أهداف كانت كفيلة بالحفاظ على الصدارة حمراء.

ورفض الفريق الأحمر الرأفة بخصومه مع انطلاق هذه المسابقة فرغم البداية الغير قوية بالفوز بهدف نظيف على سموحة، عاد الفريق الأحمر ليكتسح منافسيه ويسحق الانتاج برباعية قبل أن يزور شباك أسوان بخماسية، وبعد ثلاث مباريات لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط ليحقق الأهلي أقوى خط هجوم ودفاع.

أما على الجانب الآخر وفي قلعة ميت عقبة سقط الزمالك في فخ "التيه" ليدور حول حلقة مفرغة باحثاً عن ممر الخروج قبل صدام القمة المرتقب في الجولة الرابعة من الدوري العام والتي تقام يوم 19 أكتوبر الجاري، حتى لا يتلقى الأبيض الصفعة الثانية على التوالي من غريمه التقليدي النادي الأهلي.

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الزمالك حصد سبع نقاط فقط بشق الأنفس بعد مرور ثلاث جولات تحت قيادة الصربي ميتشو، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد سع نقاط من انتصارين وتعادل مخيب للآمال في الجولة الثالثة أمام إف سي مصر بهدف لمثله.

بداية الزمالك لم تكن مبشرة عموماً لعشاق الأبيض بعدما فاز بصعوبة على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ثم تكرر نفس السيناريو في مباراة مصر المقاصة بالأسبوع الثاني في مباراة مثيرة تحكيمياً حيث تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلتي جزاء للفريق الفيومي كانتا كفيلتين بقلب الموازين وتعديل النتيجة.

السقوط في فخ التعادل أمام إف سي مصر كان نتيجة طبيعياً وتطوراً لسوء الأداء وتراجع المستوى للأبيض في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بعد التتويج بكأس مصر وبالتحديد في مباراة الزمالك وجينيراسيون في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا والتي خصرها الأبيض بنتيجة 2/1، ليعود ويخسر من الأهلي 3/2 في مباراة كأس السوبر المصري والتي مثلت المهمة الأولى ليرنيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.