شكرا لقرائتكم شكوك حول لحاق شيكابالا بالقمة أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتغيب شيكابالا عن الزمالك أمام إف سى مصر بسبب تلك الإصابة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقان، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
وأوضح المصدر ذاته إن شيكابالا قد لا يلحق بمباراة الأهلى، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز بسبب البرنامج الموضوع له للتعافى من تلك الإصابة وسيتم تحديد ذلك بشكل نهائى وفقا لاستجابته للتأهيل خلال الفترة القادمة خاصة إن الجهاز الفنى لن يجازف بتواجده فى القمة حال عدم جاهزيته.
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