شكرا لقرائتكم "الانضباط" تغرّم أنمار الحائلي 20 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين، أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة بغرامة مالية بعد دخوله ملعب مباراة فريقه مع التعاون ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت لجنة الانضباط في خبر نشرته عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أن الحائلي دخل إلى أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام التعاون والتي انتهت لمصلحة الاتحاد بنتيجة 3-1، وهو ما يعتبر مخالفاً للائحة، وبناء على ذلك تم تغريمه 20 ألف ريال.