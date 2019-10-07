شكرا لقرائتكم استبعاد ديلف من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون أصبح خارج تشكيلة المنتخب لخوض مباراتين أمام جمهورية التشيك وبلغاريا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وأصيب فابيان ديلف في عضلات الفخذ الخلفية خلال هزيمة فريقه إيفرتون أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع.

وقال الاتحاد في بيان: لا توجد خطط لضم لاعب بديل حتى الآن في وقت بدأت فيه استعدادات غاريث ساوثغيت مع تشكيلته التي تضم 24 لاعبا.

وتحتل إنجلترا صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وستحل ضيفة على منتخب التشيك الجمعة المقبل قبل التوجه لملاقاة بلغاريا بعدها بثلاثة أيام.