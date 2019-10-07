الزمالك مهدد بغياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي المرتقبة

الموجز

أصبح نادي الزمالك مهدداً بغياب نجمه الكبير عن مباراة القمة التي سيواجه فيها غريمه الأذلي النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر له داخل القلعة البيضاء أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قريب من فقدان نجمه وقائده محمود عبدالرازق "شيكابالا"، عن مباراة القمة أمام النادي الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة.

وأضافت المصادر أن شيكابالا يخضع حالياً لبرنامج علاجي، في محاولة للحاق بمواجهة الأهلي المقبلة، وذلك بعدما غاب عن مباراة الفريق أمس الأحد أمام نادي إف سي مصر.

وتعثر نادي الزمالك أمس الأحد وفقدانه نقطتين بعد تعادله مع إف سي مصر بهدف لكل منهما.