بعد بطولة ألعاب القوى الأخيرة.. صحيفة إسبانية تشن هجوماً على قطر وتتوقع فشل تنظيمها لمونديال 2022

الموجز

شنت صحيفة رياضية إسبانية هجوماً حاداً على قطر بعد فشل بطولة ألعاب القوى التي أقيمت مؤخرًا، مشيرة إلى أن تلك البطولة تعد مؤشر على الفشل المتوقع لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في عام 2022.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن تنظيم بطولة ألعاب القوى في الدوحة، التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد، وشارك بها 2000 رياضى من أنحاء العالم، كان كارثياً.

وأوضح التقرير أن الحرارة الشديدة أثرت بشكل كبير على التنظيم خاصة خلال المارثون ومسارات السباق الطويل التي أقيمت خارج الملاعب المكيفة.

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وأكد التقرير أن تلك البطولة كانت آخر الاختبارات لقطر للكشف عن مدى استعدادها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تنبأ بفشلها قبل انطلاقه.

وأضاف أن رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى، سيباستيان كو، تعرض هو الآخر لانتقادات حادة بسبب الحشود القليلة التي خرجت في الدوحة لمشاهدة فعاليات سباق 100 متر رجال وسيدات.

وتابعت أن بداية الكارثة كانت في سباق الماراثون الافتتاحي للسيدات، والذي أقيم على كورنيش الدوحة، حيث لم تكمله سوى 40 عداءة من أصل 68، حيث شهد الماراثون انهيار العديد من المتسابقات قبل بلوغ خط النهاية واضطرارهن لنيل رعاية طبية، ورأى العديد من الرياضيين أن الظروف المناخية كانت كارثة بالنسبة لهم.