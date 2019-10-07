شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى الصدارة.. الأهلي وصيف والزمالك الثامن.. ترتيب دورى الـ99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيمن فريق بيراميدز على صدارة جدول دورى الجمهورية للناشئين مواليد 1999، برصيد 10 نقاط، حصدها بيراميدز بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

واحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى جدول المسابقة خلف بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الأهداف انحاز لبيراميدز، وكان ناشئين الأهلى قد حققوا فوزًا كبيرًا على الزمالك بثلاثية نظيفة على ملعب الأخير بميت عقبة .

وفى المركز الأخير جاء نادى طنطا وبرصيد نقطتين متساويًا مع الجونة ولكن فارق الأهداف انحاز للفريق الساحلى الذى احتل المركز قبل الأخير.

أما نادى الزمالك فاستقر بالمركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط، وكان الفريق الأبيض قد خسر أول مباراتين أمام إف سى مصر ثم الأهلى.

Advertisements

وجاء جدول مسابقة دورى الجمهورية لمواليد 99 كالتالي: