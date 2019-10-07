شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى الوقت الإضافى فى التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اتحاد الكرة، على إلغاء الوقت الإضافي في مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر التي ستنطلق خلال الشهر الجاري. Advertisements وأعلن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، انه سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء للوقت الإضافى حال انتهاء أى مباراة بالتعادل. وتقام حاليا قرعة كأس مصر للدرو التمهيدى بمقر اتحاد الكرة لتحديد المواجهات فى الدور التمهيدى.

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