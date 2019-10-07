شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "عبد الغنى" أمام الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك لجهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وتغيب عبد الغنى عن المشاركة مع الزمالك أمام إف سى مصر، فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقان، على استاد السلام، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.
وجاء غياب عبد الغنى عن الزمالك بعد تجدد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية وكانت تلك الإصابة التى لحقت به فى لقاء الأهلى بالسوبر المصرى ليغيب عن الفريق الأبيض لمدة 10 أيام ثم عاد وشارك مع الأبيض أمام المقاصة، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف ثم عاد واشتكى من آلام خلفية قبل ضمه لمعسكر مواجهة إف سى مصر ليقرر فى النهاية الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق استبعاده من ذلك اللقاء حتى يكون جاهزًا لمباراة الأهلى.
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