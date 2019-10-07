سوبر كورة.. الأهلي "تمام" والزمالك "في التوهان" بعد ثلاث جولات فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النادي الأهلي كشف عن نيته للجميع مع بداية المسابقة، معلنًا أنه لا تراجع عن حصد اللقب الخامس على التوالي من بطولة الدوري العام ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء دون التفريط في أي نقطة، محققاً العلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات من عمر مسابقة الدوري العام بات النادي الأهلي "آخر تمام" مع القيادة الفنية لرينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر والذي حقق أفضل انطلاقة بين مدربي القلعة الحمراء سواء كانوا محليين أو أجانب.

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