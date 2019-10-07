شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يغيب عن مران الأهلي وينضم لمنتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب التونسى على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مران الفريق اليوم الإثنين والذى يأتى استعدادًا لمواجهة نادى الزمالك فى الدورى الممتاز.
وكان على معلول قد تم استدعاؤه من اتحاد الكرة التونسى للانضمام لمنتخب بلاده فى المعسكر الذى يقام بداية من اليوم ضمن استعدادات نسور قرطاچ لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ويخوض المنتخب التونسى مباراة ودية على هامش المعسكر مع الكاميرون يوم 12 أكتوبر الجارى بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ويستعد منتخب تونس، لبداية مشواره فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية التى ستستضيفها الكاميرون فى 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.
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