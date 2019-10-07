شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يظهر فى تدريبات الأهلي بعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازته التي امتدت لمدة 10 أيام.
وتغيب مروان محسن عن مران الأهلي الأيام الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في مواجهة سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومكث اللاعب في المستشفى بعدها لمدة 5 أيام.
ويخضع مروان محسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.
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