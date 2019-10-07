شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تحسم مشاركتها فى بطولة العالم بالأهرامات بعد استشارة ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش، موقفها من المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الأهرامات تحت رعاية CIB فى 24 أكتوبر الجاري.

كانت نور الشربيني قد انسحبت من أول بطولتين في الموسم الجاري وهما سان فرانسيسكو وأمريكا المفتوحة، واللتان تصنفان بفئة البلاتينيوم وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش بسبب شعورها بآلام في الركبة، الأمر الذي تطلب استشارة طبيبها الخاص في ألمانيا والذي كان قد أجرى لها جراحة قيدبل ثماني سنوات في الركبة.

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وأكد عمر الشربيني شقيق البطلة المصرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نور استشارت طبيبها بشأن المشاركة في بطولة العالم ونصحها بالمشاركة بشكل طبيعي في المباريات، وفي حالة معاودة الآلام ستعود نور إلى ألمانيا لإجراء جراحة بسيطة.

وتقدر القيمة المادية لبطولة CIB للإسكواش بحوالي 430 ألف دولار وتقام على هامشها بطولة الرجال والمصنفة بفئة البلاتينيوم، ويشارك في البطولة 112 لاعبة هن الأفضل في التصنيف العالمي ويمثلن 20 دولة.

وتسعى نور الشربيني لاستعادة مكانتها في صدارة تصنيف السيدات والذي انتزعته منها رنيم الوليلي في ديسمبر الماضي، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا .