شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينشر صورة بجوار برج إيفل فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، صورته عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" خلال تواجده فى أحد الفنادق بجوار برج إيفل بباريس، ولم يشر كهربا إلى كون الصورة قديمة أم حديثة.

وحصل كهربا على فترة راحة سلبية خلال فترة التوقف الدولى حاليًا، ونشر أمس الأحد صورة مرتديًا ألوان علم مصر، مشيرًا إلى عودته إلى القاهرة.

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وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، قد استبعد كهربا من قائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة بتسوانا وديًا المحدد لها 14 أكتوبر الحالى.

ضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.