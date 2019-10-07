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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتنافسان على صدارة دورى الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت المنافسة بين الأهلى والزمالك فى قمة دورى الجمهورية للناشئين مواليد 2004، حيث احتل نادى الزمالك المركز الأول برصيد 10 نقاط فيما جاء النادى الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف رجح كفة فرسان ميت عقبة فى الصدارة.
وفى المركز الثالث جاء فريق إنبى برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن القطبين، أما فى المركز الرابع أكمل مصر المقاصة المربع الذهبى برصيد 6 نقاط.
وفى المركز الأخير جاء النادى الإسماعيلى برصيد نقطة متساويًا مع الجونة وبيراميدز إلا أن فارق الأهداف وضع صغار الدراويش فى مؤخرة جدول المسابقة.
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