شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شيكابالا وراء حل أزمة "جنش" مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن شيكابالا قائد الفريق وراء حل أزمة محمود جنش حارس الفريق الأبيض مع إدارة القلعة البيضاء، بعد الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بعد تصريحات جنش بإنه متعجب من عدم حصوله على مقدم عقده.

وتسبب محمود جنش حارس الفريق الأبيض فى أزمة، بعد التصريحات التى أدلى بها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود باستثناء اثنين حصلا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهما، وبعد تبادل التصريحات بين جنش وأمير مرتضى زادت الأزمة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى عرض الحارس للبيع، لكن حدثت مساعى لحل الأزمة دون الإعلان عن تفاصيلها.

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وأكد مرتضى منصور بعد ذلك أن أزمة "جنش"، انتهت، وأن اللاعب اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بسبب مستحقات الحارس المالية.

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