شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا مهدد بالغياب عن قمة الدورى بسبب إصابة العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن شيكابالا قائد الفريق الأبيض مازال يخضع لبرنامج علاجى من إصابة العضلة الضامة التى لحقت به فى لقاء المقاصة، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتغيب شيكابالا عن الزمالك أمام إف سى مصر بسبب تلك الإصابة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقان، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وأوضح المصدر ذاته إن شيكابالا قد لا يلحق بمباراة الأهلى، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز بسبب البرنامج الموضوع له للتعافى من تلك الإصابة وسيتم تحديد ذلك بشكل نهائى وفقا لاستجابته للتأهيل خلال الفترة القادمة خاصة إن الجهاز الفنى لن يجازف بتواجده فى القمة حال عدم جاهزيته.