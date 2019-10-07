الإثنين 7 أكتوبر 2019
سولسكاير
أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، بعد الهزيمة 0-1 خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أن فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن المراكز 6 الأولى.
بينما أشار سولشار إلى الغيابات قائلاً: "لا يوجد حلول سريعة لمعاناة يونايتد، والتي تعود للجولات الأخيرة من الموسم الماضي".
وقال سولشار عند سؤاله عن الجدول الزمني الواقعي لعودة النادي إلى سابق عهده: "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً".
وأضاف: "لا يمكنني وضع إطار زمني، لكننا سنصل إلى هناك في نهاية المطاف، أمامنا مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن 6 الأوائل، ناهيك عن المربع الذهبي".
وتابع: "نحن بحاجة لاستعادة الثقة، إذا سار المرء في الأيام المشمسة فقط لن يصل أبداً إلى وجهته، الأمر محبط، لكننا نعرف أين نريد أن نكون؟".
واختتم المدرب النرويجي: "نشعر بخيبة أمل بالطبع، بذل اللاعبون قصارى جهدهم، لكننا لا نصنع ما يكفي من الفرص للفوز بمباراة في كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.