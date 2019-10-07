سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد

الإثنين 7 أكتوبر 2019

سولسكاير

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، بعد الهزيمة 0-1 خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أن فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن المراكز 6 الأولى.



بينما أشار سولشار إلى الغيابات قائلاً: "لا يوجد حلول سريعة لمعاناة يونايتد، والتي تعود للجولات الأخيرة من الموسم الماضي".

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وقال سولشار عند سؤاله عن الجدول الزمني الواقعي لعودة النادي إلى سابق عهده: "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً".

وأضاف: "لا يمكنني وضع إطار زمني، لكننا سنصل إلى هناك في نهاية المطاف، أمامنا مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن 6 الأوائل، ناهيك عن المربع الذهبي".

وتابع: "نحن بحاجة لاستعادة الثقة، إذا سار المرء في الأيام المشمسة فقط لن يصل أبداً إلى وجهته، الأمر محبط، لكننا نعرف أين نريد أن نكون؟".

واختتم المدرب النرويجي: "نشعر بخيبة أمل بالطبع، بذل اللاعبون قصارى جهدهم، لكننا لا نصنع ما يكفي من الفرص للفوز بمباراة في كرة القدم".