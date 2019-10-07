تعرف على الثلاث مدربين المرشحين لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

الإثنين 7 أكتوبر 2019

سولشاير

كتب أنس عبد الغني

يبحث نادي مانشستر يونايتد على عدة بدائل من اجل خلافة مدرب الفريق الحالي جونار سولشاير نظرا لسوء نتائج الفريق في الوقت الحالي.



حيث لعب سولشاير مع الشياطين الحمر هذا الموسم 8 مباريات لم يحقق منها سوى انتصارين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وهزم في مثلهما.

وأفادث صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد وضعت كلاً من بوتشيتينو مدرب توتنهام، ورودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي وليفربول السابق، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق".

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أليجري حاليًا بدون عمل، بعد الرحيل عن يوفنتوس في مايو الماضي، ومرشح لتدريب العديد من الأندية في إيطاليا وأسبانيا.

بينما بوشيتينيو قريب من الرحيل عن توتنهام بعد النتائج السلبية التي حققها من الفريق، أخرها الهزيمة أمام بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين، والخيارة بثلاثية أمام برايتون في البريميرليج.

أما رودجرز المدير الفني السابق لليفربول، يقدم مستويات ممتازة مع ليستر سيتي، ويقع مع الفريق في المركز الرابع.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط فقط.