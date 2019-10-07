المنتخب الوطني يواجه نظيره الأوزبكي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأسي العالم وآسيا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

المنتخب الوطني

كتب الخليج 365

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ظهر اليوم، إلى العاصمة طشقند لمواجهة المنتخب الأوزبكي يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا ( الصين 2023) .



ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه سنغافورة وفلسطين والسعودية و اوزباكستان، للمنافسة على تأهل منتخبين من المجموعة الى كأس اسيا مباشرة والمرحلة الثانية من تصفيات اسيا المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢م.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أنهى المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش استعداداته في معسكره الخارجي بالعاصمة السعودية الرياض يوم امس بعد اعلان قائمة المباراة النهائية والمكونة من ٢٣ لاعبا بما فيهم خمسة لاعبين محترفين خارجيا.

وكان الجهاز الفني قد استدعى خلال المعسكر ثمانية لاعبين جدد لإتاحة الفرصة لهم واختيار الأفضل للمشاركة ضمن قوام المنتخب.

وكان منتخبنا الذي يلعب خارج قواعده بعيدا عن الارض والجمهور، حقق نتائج ايجابية مقبولة في الجولتين الاولى والثانية لتصفيات المجموعة الرابعة بتعادلين امام كل من سنغافورة في ملعب الاخير والسعودية في المنامة بهدفين لمثلهما في كلتا المباراتين في الخامس والعاشر من سبتمبر الماضي.

ويحتل منتخبنا المركز الثالث برصيد نقطتين من مباراتين خلف المتصدر سنغافورة باربع نقاط وفلسطين بالمركز الثاني بثلاث نقاط وفي المركز الثالث يأتي المنتخب السعودي بنقطة من مباراة واحدة ثم اوزبكستان خامسا بدون نقاط بعد خسارته في الجولة الاولى امام فلسطين.