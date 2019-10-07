لوكاس فاسكويز: هزيمة باريس سان جيرمان قاسية لكن ريال مدريد تعافى بشكل جيد

الإثنين 7 أكتوبر 2019

تمكن زين الدين زيدان من إعادة هيكلة فريقه في ريال مدريد منذ هزيمته 3-0 أمام باريس سان جيرمان ، وتجنب الهزيمة في كل مباراة منذ ذلك الحين ، ويعتقد لوكاس فاسكويز أنه بينما كانت الرحلة إلى باريس لحظة صعبة ، فقد تعافت المجموعة جيدًا.



بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في ست مباريات من بطولة الدوري الإسباني هذه المدة ، لم يحقق فازكويز أفضل أداء ، لكنه لا يزال واثقًا من أنه سيساهم مع تقدم الحملة.

واعترف فازكويز في مناسبة نظمتها Televes: "لقد كان وقتًا عصيبًا في باريس ، لكن الفريق تعافى جيدًا".

"نحن قادة الدوري الذين يعيشون في وضع جيد.

"يجب أن نكون فخورين به".

عندما سئل لاعب خط الوسط الأسباني عن بداياته في كرة القدم ، استذكر طفولته وكيف كان مقدرًا أن يذهب إلى هذه الرياضة منذ سن مبكرة.

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وأضاف "منذ أن كنت طفلاً ، كانت ذكرياتي الأولى تلعب كرة القدم مع أخي".

"كنت محاطًا دائمًا بالكرة ، بدأت في الثالثة أو الرابعة من عمري ، ما أحتاج أن أقول لك إنه لا يتوقف أبدًا عن الحلم والعمل الجاد.

"هذه هي الطريقة التي تحقق بها أهدافك ، الشيء المهم هو الاستمتاع بكرة القدم كل يوم ، إذا كنت تلعبها ، فهذا هو أفضل شيء هناك."

رحيل كريستيانو رونالدو عن ملعب سانتياغو بيرنابيو بلا شك أضعف فريق ريال مدريد ، ومع ذلك يعتقد فاسكويز أن الفريق في حالة جيدة.

"ما تغير هو أن لدينا الآن رقم 7 ،" أكد.

"كان كريستيانو مهمًا للغاية بالنسبة لنا ، لكننا سعداء للغاية بالفريق الذي لدينا الآن.

"نريد أن نكافح من أجل الفوز بكل شيء."