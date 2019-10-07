الإثنين 7 أكتوبر 2019
تمكن زين الدين زيدان من إعادة هيكلة فريقه في ريال مدريد منذ هزيمته 3-0 أمام باريس سان جيرمان ، وتجنب الهزيمة في كل مباراة منذ ذلك الحين ، ويعتقد لوكاس فاسكويز أنه بينما كانت الرحلة إلى باريس لحظة صعبة ، فقد تعافت المجموعة جيدًا.
بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في ست مباريات من بطولة الدوري الإسباني هذه المدة ، لم يحقق فازكويز أفضل أداء ، لكنه لا يزال واثقًا من أنه سيساهم مع تقدم الحملة.
واعترف فازكويز في مناسبة نظمتها Televes: "لقد كان وقتًا عصيبًا في باريس ، لكن الفريق تعافى جيدًا".
"نحن قادة الدوري الذين يعيشون في وضع جيد.
"يجب أن نكون فخورين به".
عندما سئل لاعب خط الوسط الأسباني عن بداياته في كرة القدم ، استذكر طفولته وكيف كان مقدرًا أن يذهب إلى هذه الرياضة منذ سن مبكرة.
وأضاف "منذ أن كنت طفلاً ، كانت ذكرياتي الأولى تلعب كرة القدم مع أخي".
"كنت محاطًا دائمًا بالكرة ، بدأت في الثالثة أو الرابعة من عمري ، ما أحتاج أن أقول لك إنه لا يتوقف أبدًا عن الحلم والعمل الجاد.
"هذه هي الطريقة التي تحقق بها أهدافك ، الشيء المهم هو الاستمتاع بكرة القدم كل يوم ، إذا كنت تلعبها ، فهذا هو أفضل شيء هناك."
رحيل كريستيانو رونالدو عن ملعب سانتياغو بيرنابيو بلا شك أضعف فريق ريال مدريد ، ومع ذلك يعتقد فاسكويز أن الفريق في حالة جيدة.
"ما تغير هو أن لدينا الآن رقم 7 ،" أكد.
"كان كريستيانو مهمًا للغاية بالنسبة لنا ، لكننا سعداء للغاية بالفريق الذي لدينا الآن.
"نريد أن نكافح من أجل الفوز بكل شيء."
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاس فاسكويز: هزيمة باريس سان جيرمان قاسية لكن ريال مدريد تعافى بشكل جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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