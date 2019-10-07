سباليتي يقترب من تدريب ميلان

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كشفت شبكة سكاي، أن المدير الفني السابق لأندية روما والإنتر وزينيت، ​لوتشيانو سباليتي​، قد وافق على عرض من نادي ​ميلان​ لقيادة الجهاز الفني للفريق، خلفا للمدرب الحالي ماركو جيامباولو، الذي سيتم إقالته في الساعات المقبلة، رغم الفوز في الجولة الماضية على جنوى بنتيجة هدفين مقابل هدف.



وأشارت الشبكة إلى أن سباليتي يعمل حاليا على حلّ أموره مع نادي الإنتر، فريقه السابق، حيث يرتبط معه بعقد حتّى عام 2021.

وأقيل سباليتي من منصبه في الصيف الماضي، بعد نهاية الموسم، وعيّن مكانه أنتونيو كونتي.