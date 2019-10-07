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شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف سر غياب مندوبي قرعة التصفيات التمهيدية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، أن سبب رفض الجبلاية حضور مندوبي المناطق قرعة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر ، هو عدم حضور مندوبي الاندية وهو ما يمثل تكلفة مالية على الندية بجانب ان العدد سيكون كبير جدا عك الوضع عند حضور مديري المناطق فقط لان عددهم 26 مديرا.
وتابع ان مديري المناطق هم من سحبوا القرعة بانفسهم كما عرضوا مشاكل أنديتهم على اتحاد الكرة.
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