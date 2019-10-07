ميتشو يجتمع مع مرتضى منصور لبحث أسباب تعادل الزمالك أمام نادي مصر...

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جدة - عمرو شويل ظهر الصربى ميتشو ، المدير الفنى للزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء رغم حصول الفريق الكروى الأول على راحة سلبية من التدريبات عقب التعادل المخيب للأمال أمام إف سى مصر، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.
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