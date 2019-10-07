شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع مرتضى منصور لبحث أسباب تعادل الزمالك أمام نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الصربى ميتشو ، المدير الفنى للزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء رغم حصول الفريق الكروى الأول على راحة سلبية من التدريبات عقب التعادل المخيب للأمال أمام إف سى مصر، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وتواجد ميتشو فى مقر الزمالك، من أجل عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، لبحث الأسباب التى أدت لتعادل الفريق أمام إف سى مصر، وهبوط المستوى بشكل ملحوظ فى الفترة الماضية.

ويتحدث رئيس نادى الزمالك مع ميتشو حول غضافة عنصر جديد لجهازه المعاون، من أجل مساعدته على القيادة الفنية للفارس الأبيض، لاسيما وأن هناك بعض الأسماء المرشحة لمعاونة ميتشو فى الفترة الماضية على رأسهم طارق يحيى ومحمد صلاح وأمير عزمى مجاهد.

وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.