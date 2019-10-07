شكرا لقرائتكم شيكابالا "الورقة الرابحة" فى الزمالك بإنهاء أزمة جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن شيكابالا قائد الفريق وراء حل أزمة محمود جنش حارس الفريق الأبيض مع إدارة القلعة البيضاء، بعد الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بعد تصريحات جنش بإنه متعجب من عدم حصوله على مقدم عقده.

وتسبب محمود جنش حارس الفريق الأبيض فى أزمة، بعد التصريحات التى أدلى بها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود باستثناء اثنين حصلا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهما، وبعد تبادل التصريحات بين جنش وأمير مرتضى زادت الأزمة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى عرض الحارس للبيع، لكن حدثت مساعى لحل الأزمة دون الإعلان عن تفاصيلها.

وأكد مرتضى منصور بعد ذلك أن أزمة "جنش"، انتهت، وأن اللاعب اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بسبب مستحقات الحارس المالية.

وأوضح مصدر مسئول بالزمالك لـ"الخليج 365" إن شيكابالا ذهب إلى جنش فى منزله وتحدث معه إنه لم يكن من المفترض إن يكتب الأزمة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى وحرص على إن يقوم جنش ووكيله بالاتفاق مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالتواصل مع مرتضى منصور رئيس النادى لتوضيح موقفه كاملا له وبعد ذلك التواصل وافق مرتضى منصور على حل الأزمة وتعديل عقد جنش وجمعته به جلسة اعتذار جنش والذى أكد فيها إن الجميع داخل النادى بمثابة أسرة واحدة.