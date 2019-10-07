شكرا لقرائتكم الأمريكى "ستوجلن" يتمرد على الزمالك بسبب البنك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت أزمة كبرى بين المحترف الأمريكى ستوجلين، لاعب فريق سلة الزمالك ، مع طارق سعيد مدير الفريق ، قبل مباراة السوبر والتى خسرها الفريق الأبيض امام الجزيرة ، و التى أقيمت الأثنين الماضى.

وعلم الخليج 365 ، أن سبب الأزمة هو رفض اللاعب خوض التدريب الصباحى قبل مباراة السوبر بـ 24 ساعة ، حجة أنه سيتوه الى البنك لعمل إيداع أموال ، فطلب منه طارق سعيد الحضور للتدريب فى ظل أهميته قبل المباراة لكن اللاعب رفض وأصر على الذهاب بطريقة غير لائقة مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية بين اللاعب و مدير الفريق ، كادت أن تتطور وتتصاعد بين الطرفين جعلت طارق سعيد يتوجه للمدير الفنى عصام عبد الحميد ، يرفع له الأمر ، و ينسحب من المعسكر حتى يتم اتخاذ قرار بشأن اللاعب من قبل النادى .

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وتلاحظ أن طارق سعيد لم يتواجد فى مباراة السوبر ومباريات الدورة المجمعة الثلاثة .

وبالفعل بعد مباراة السوبر ، قام باقى الجهاز الفنى و أعضاء مجلس الادارة ، بإجراءات فسخ التعاقد مع اللاعب .

وعلم الخليج 365 أن مرتضى منصور رئيس النادى وافق على رحيله مع حفظ حقوق النادى القانونية و المادية .