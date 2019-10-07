لا وقت إضافي فى مباريات كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل وتنطلق مسابقة كأس مصر فى نسختها الجديد، خلال شهر أكتوبر الجاري وتقام حاليا قرعة الدور التمهيدى بمقر اتحاد الكرة لتحديد المواجهات المنتظرة. من جانبه، أعلن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه مباريات التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس مصر فى النسخة الجديدة، ستشهد اللجوء لركلات الترجيح مباشرة، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون الاحتكام للوقت الإضافى.

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