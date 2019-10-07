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جدة - عمرو شويل نادي إنبي يتصدر جدول مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، وذلك بعدما حصد ناشئي الفريق البترولي 12 نقطة محققين العلامة الكاملة في أربع جولات أقيمت بهذه البطولة. يشار إلى أن النادي الأهلي احتل المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات وتعادل. وجاء فى المركز الثالث نادي وادي دجلة برصيد تسع نقاط، وفي المركز الرابع جاء نادي الزمالك برصيد 7 نقاط في تراجع واضح للفريق الأبيض الذي فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة . Advertisements وجاء جدول ناشئين 99 كالتالي:



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