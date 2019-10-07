شكرا لقرائتكم 104 مباراة فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبدى مندوبو الأندية استياءهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذى للمنطقة فقط .
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