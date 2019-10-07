شكرا لقرائتكم 104 مباراة فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة بطولة كأس مصر ، عن إقامة 104 مباراة ، فى الدور التمهيدى الأول للبطولة ، والتى يشارك فيها 203 نادي من بينهم 58 نادي قسم رابع و 145 قسم ثالث.

وفضل مسؤولو اتحاد الكرة اقتصار حضور القرعة على المديرين التنفيذيين للمناطق دون أن يحضرها مندويى الأندية و وسائل الإعلام.

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وأبدى مندوبو الأندية استياءهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذى للمنطقة فقط .