شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى رسالة بخصوص موقفه فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك رسالة شفهية تخص مباراته أمام فريق جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي رفض الأخير خوضها على ملعب برج العرب لإبلاغه قبل المباراة بـ10 أيام بإقامتها فى القاهرة، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت فى السنغال قد خسرها الزمالك بنتيجة 2/1

وحدثت الأزمة بعد أن أوصت الجهات الأمنية بنقل المباراة وتغيير موعدها وهو ما وافق عليه الكاف قبل أن يعود ويُقرر تعليق نتيجة المواجهة التي لم يحضرها الفريق السنغالي، ويترقب عشاق الزمالك قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر الإعلان عنه غداً الثلاثاء بعد اجتماع اللجنة المقرر انطلاقه فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.

مصدر بالكاف أكد لـ الخليج 365 أن هناك مسئول بارز فى الإتحاد الإفريقي أبلغ إدارة الزمالك واللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الكرة المصرية بأن مستندات الزمالك صحيحة وموقفه قوي وأن القرار الأقرب هو إعادة المباراة وهناك احتمال أخر ضعيف وهو احتساب المباراة لصالح الزمالك، مؤكداً أنه من الصعب للغاية احتساب المباراة لصالح بطل السنغال.