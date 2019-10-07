شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب هيئة الإسعاف بسبب 750 جنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الحنايني، مخاطبة هيئة الإسعاف خلال الفترة القادمة، للتنسيق حول المباريات القادمة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لمختلف الأندية.

وتسعى اللجنة الخماسية لتخفيض تكلفة تواجد سيارات الإسعاف خلال المباريات بمختلف المسابقات.

من جانبه، أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، أن هيئة الإسعاف قامت برفع تكلفة تواجد السيارة في المباراة الواحدة إلى 750 جنية بدلا من 250 جنية.

كما كشف نائب رئيس الجبلاية، أن هيئة الإسعاف، وضعت شرط يفيد بضرورة دفع تكلفة تواجد السيارات فى كافة المباريات دفعة واحدة مقدما، مؤكدا أن اتحاد الكرة سيطالب بتخفيض التكلفة فى مخاطبات رسمية مع الهيئة.