شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب هيئة الإسعاف بسبب 750 جنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما كشف نائب رئيس الجبلاية، أن هيئة الإسعاف، وضعت شرط يفيد بضرورة دفع تكلفة تواجد السيارات فى كافة المباريات دفعة واحدة مقدما، مؤكدا أن اتحاد الكرة سيطالب بتخفيض التكلفة فى مخاطبات رسمية مع الهيئة.
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