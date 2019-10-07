شكرا لقرائتكم صور.. "ورقة" ومكالمات فرج عامر سر الهدف التاريخى لإف سى مصر فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دون اسمه فى السجلات التاريخية لفريقه لكونه صاحب الهدف الأول للفريق فى مسابقة الدوري المصري الممتاز إنه عمر حبشى لاعب إف سى مصر الذى سجل هدف المفاجأة بالتعادل مع الزمالك، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان، على استاد السلام، والتى تعد بمثابة أولى مفاجآت النسخة الجارية من مسابقة الدورى المصرى بعدما نجح الفريق الصاعد هذا الموسم فى خطف نقطة من الزمالك.



عمر حبشى

ويستعرض "الخليج 365" فى التقرير التالى، مشوار اللاعب الذى أصبح صاحب أول هدف لفريقه فى الدورى الممتاز وأسرار خاصة بذلك الهدف بعدما خاض فريقه أول جولتين فى الدورى دون تسجيل هدفاً حيث خسر إف سى مصر فى الجولة الأولى من الإنتاج بثلاثية نظيفة ثم تعادل سلبياً مع أسوان.

ماذا عن بدايات صاحب الهدف التاريخى لإف سى مصر؟

بداية عمر حبشى كانت من سموحة فهو ابن الإسكندرية ولعب للفريق الأول بالنادى السكندرى وعمره 16 عاما حيث شارك فى الدورى الممتاز عندما كان الفرنسى لافانى مديرا فنياً للفريق كما انضم لمنتخب الشباب مع معتمد جمال.

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عمر حبشى مع سموحة

ولكن مع صعوبة حصوله على فرصته فى سموحة انتقل إلى طنطا على سبيل الإعارة عندما كان خالد عيد مديرا فنيا للفريق وعاد لسموحة وشارك مع طارق يحيى وحسام حسن.

وكيف انتقل حبشى إلى إف سى مصر؟

فسخ عمر حبشى عقده مع سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتراضى بعد تأكده من صعوبة الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى هذا الموسم مع الفريق السكندرى وانضم لإف سى مصر بعد صعوده إلى الدورى الممتاز فى الوقت الذى كان يتولى أسامة نبيه قيادة الفريق قبل رحيله عن الفريق وتولى عبد الناصر محمد المسئولية الفنية والذى حرص على منحه ثقة كبيرة فى إمكانياته.

وهل توقع حبشى تسجيل هدفًا فى الزمالك؟

كشف مصدر مطلع بفريق إف سى مصر لـ"الخليج 365"، إن اللاعب كتب لنفسه ورقة فى فندق الفريق خلال التحضير للمباراة إنه سيسجل هدفا فى مرمى الزمالك وجاءت الورقة مدونة بتاريخ 5 أكتوبر ثم نجح بالفعل فى تسجيل هدفا بالفريق الأبيض فى اللقاء الذى جمع بين الفريقان فى السادس من أكتوبر الجارى ليصبح أول لاعب من إف سى مصر يسجل فى الدورى الممتاز.



عمر حبشى

ومن يحفز اللاعب أو توقع تسجيله هدفا فى الزمالك؟

كما أوضح مصدر مقرب من لاعب إف سى مصر إنه تلقى مكالمات من فرج عامر رئيس سموحة لتحفيزه خلال النسخة الجارية من الدورى عقب رحيله عن الفريق السكندرى حيث يؤكد هذا المصدر إن اللاعب يعتبر رئيس سموحة مثل والده كما توقع له التألق أمام الزمالك.