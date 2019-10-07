شكرا لقرائتكم غندوغان وفيرنر يثيران قلق يواخيم لوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزايدت مشاعر القلق لدى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بعدما أثيرت الشكوك حول إمكانية مشاركة تيمو فيرنر وإيلكاي غندوغان في المباراتين المقبلتين للمنتخب.

ويعاني فيرنر مهاجم فريق لايبزيغ الألماني من الإنفلونزا بينما يعاني غندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي من إصابة عضلية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كلا اللاعبين في المباراة الودية المقررة بين المنتخبين الألماني والأرجنتيني يوم الأربعاء وكذلك المباراة المقررة بعدها بأربعة أيام أمام منتخب إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، حسب ما صرح به لوف خلال تجمع المنتخب يوم الاثنين.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المنتخب الألماني بالفعل من عدة حالات غياب بسبب الإصابات. وقال لوف: بالطبع هذا يؤلمنا، والأمر يزداد سوءا. إنني منشغل بالهاتف منذ أمس وقد تلقيت أنباء سيئة. ربما سنكون مضطرين لإضافة عناصر جديدة للمنتخب.

ولم تدفع تلك المخاوف لوف لإعادة ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند إلى المنتخب من جديد. وقال لوف: لم أفكر بشأنه. قلت قبل أسابيع قليلة إننا سنشق طريقنا باللاعبين الشبان. ولا داعي الآن لاستدعاء ماتس.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني في دورتموند، حيث تتجدد المواجهة بينهما بعد أن التقيا في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبعدها يحل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره الاستوني في تالين يوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020 .