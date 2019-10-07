شكرا لقرائتكم سولشاير: إنهاء يونايتد للدوري في "الستة الأوائل".. أمر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بعد الهزيمة 1-صفر خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، إن فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى.

وزاد هدف ماثيو لونغستاف في الشوط الثاني من معاناة يونايتد الذي سيدخل فترة التوقف الدولي وهو يحتل المركز 12 بفارق 15 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

واستحوذ يونايتد على الكرة لفترات طويلة في مباراة الأحد لكنه كان بلا أنياب أمام المرمى ونادرا ما وصل مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد للمرمى طيلة اللقاء، وبدا يونايتد بلا حلول في غياب أنطوني مارسيال وبول بوغبا وجيسي لينغارد أمام دفاع استقبل خمسة أهداف الأسبوع الماضي أمام ليستر سيتي، بينما أشار سولشاير إلى الغيابات، وقال أيضا إن لا يوجد حلول سريعة لمعاناة يونايتد والتي تعود للمراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

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وقال سولشاير عند سؤاله عن الجدول الزمني الواقعي لعودة النادي إلى سابق عهده: سيستغرق الأمر وقتا طويلا، لا يمكنني وضع إطار زمني لكننا سنصل إلى هناك في نهاية المطاف. أمامنا مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن الستة الأوائل ناهيك عن المربع الذهبي، نحن بحاجة لاستعادة الثقة. إذا سار المرء في الأيام المشمسة فقط لن يصل أبدا إلى وجهته. الأمر محبط، لكننا نعرف أين نريد أن نكون.

وقال سولشاير إنه سيحاول تقييم المباريات الثماني الأولى للفريق في الدوري، التي حصد يونايتد خلالها تسع نقاط فقط في أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ موسم 1989-1990، خلال فترة التوقف الدولي.

ومضى المدرب النرويجي قائلا: نشعر بخيبة أمل بالطبع. بذل اللاعبون قصارى جهدهم. لكننا لا نصنع ما يكفي من الفرص للفوز بمباراة في كرة القدم.

وستكون مباراة يونايتد التالية في الدوري على أرضه ضد ليفربول الذي يمتلك سجلا مثاليا بعد ثماني مباريات ويتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.