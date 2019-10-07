شكرا لقرائتكم أعضاء برشلونة يصوتون على سحب ميداليات من الدكتاتور فرانكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوت أعضاء نادي برشلونة لكرة القدم في صالح سحب ميداليات تم منحها إلى فرانسيسكو فرانكو، ليضعوا حدا أخيرا للامتيازات التي أعطاها النادي الكتالوني للدكتاتور الإسباني.

واقترح مجلس إدارة النادي سحب الميداليات في اجتماع عُقد في فبراير ووافق 671 عضوا على المقترح في الجمعية العامة السنوية يوم الأحد، بينما عارض صوتان القرار وامتنع سبعة عن التصويت.

ومنح برشلونة، الذي قُتل رئيسه جوسيب سونيول خلال الحرب الأهلية الإسبانية في الفترة من 1936-1939 والتي أطلقها فرانكو وأسفرت عن مقتل حوالي 500 ألف شخص، الميداليات للدكتاتور في 1951 و1971 و1974.

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وقال الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو قبل التصويت، إن النادي أراد سحب الميداليات منذ فترة طويلة لكنه افتقد الوثائق اللازمة لكي يفعل ذلك.

وأضاف: نعم تأخر هذا الأمر كثيرا، لكن أن نفعله الآن أفضل من ألا نفعله على الإطلاق، إنه أيضا تكريم لآبائنا وأجدادنا الذين عانوا كثيرا خلال الدكتاتورية.

وحكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو إسبانيا منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى وفاته في 1975.