استدعاء لوكاس هرنانديز إلى المنتخب الفرنسي يثير حفيظة رومينيغيه









اسماء السيد - أعرب المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، كارس هاينتس رومينيغيه، عن امتعاضه من استدعاء مدافع النادي البارفاري لوكاس هرنانديز الى تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم بطل العالم رغم اصابته.

وقرر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان استدعاء هرنانديز الذي أصبح هذا الصيف أغلى لاعب في تاريخ بايرن بعد أن تعاقد معه مقابل 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الإسباني، الى التشكيلة لخوض مباراتي ايسلندا وتركيا الجمعة والإثنين تواليا في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وجاء استدعاء الظهير الأيسر البالغ 23 عاما الى تشكيلة أبطال مونديال روسيا 2018 على الرغم من أن رومينيغيه تواصل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وأعلمه بأن اللاعب غير متاح للمنتخب بسبب الإصابة.

وقال رومينيغيه في مؤتمر صحافي "أريد أن ألفت النظر بأن لوكاس هرنانديز لم يشارك (مع بايرن) في مباراة منتصف الأسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا (فاز بايرن على توتنهام الإنكليزي 7-2)، ولا في مباراة عطلة نهاية الأسبوع في الدوري (خسرها أمام هوفنهايم 1-2)".

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ولم يكن رومينيغيه راضيا عما صدر عن ديشان بشأن هرنانديز حين قال أن اللاعب مستعد للعب مع المنتخب الفرنسي حتى لو كان بساق واحدة، مشيرا الى أن النادي البافاري لم يمانع في استدعاء الفرنسيين الآخرين في فريقه، كينغسلي كومان، كورنتان توليسو وبنجامان بافار، التزاما بالقواعد لأنهم بصحة جيدة، "لكن بالنسبة للوكاس هرنانديز، كنا نأمل بالمزيد من التفهم نظرا الى المخاطرة الكبيرة".

ونقل موقع بايرن عن طبيب الفريق هانتس-فيلهيلم مولر-فوهلفاهرت قوله "أنا مسؤول عن صحة لوكاس هرنانديز وأقول: ليس في وضع يسمح له بالمشاركة في مباراتي فرنسا، بالتالي فإن استدعاءه غير مفهوم".

وتحل فرنسا ضيفة على إيسلندا الجمعة في ريكيافيك ضمن منافسات المجموعة الثامنة، قبل أن تستضيف تركيا الإثنين على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس.

وتتصدر فرنسا المجموعة مشاركة مع تركيا ولكل منهما 15 نقطة من 6 مباريات، فيما تحتل إيسلندا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عنهما، علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهلان مباشرة الى النهائيات القارية.