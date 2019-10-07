شابوفالوف وراموس إلى الدور الثاني لملاقاة ديوكوفيتش وفيدرر









اسماء السيد - بلغ الكندي دينيس شابوفالوف والاسباني ألبرت راموس-فينولاس الإثنين الدور الثاني من دورة شنغهاي الدولية للماسترز في كرة المضرب، بفوز الأول على الأميركي فرانسيس تيافو 6-4 و6-2، والثاني على الكرواتي مارين سيليتش 6-4 و6-4.

واحتاج شابوفالوف، المصنف 36 عالميا، إلى ساعة و16 دقيقة للتخلص من عقبة تيافو الـ51 وتحقيق فوزه الثالث في أربع مواجهات ضد الأميركي.

ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

والتقى اللاعبان مرتين حتى الآن وكانتا هذا العام حيث خرج الصربي فائزا في دور الـ32 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة روما للماسترز.

وفي الثانية، حقق راموس-فينولاس المصنف 46 عالميا فوزه الثالث على سيليتش الخامس والعشرين في سبع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، عندما تغلب عليه بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و23 دقيقة.

وهي المرة الثانية التي يتغلب فيها راموس على سيليتش في دورة شنغهاي بعد الأولى في مواجهتهما الأولى في الدور الأول في نسخة 2011، مقابل خسارة واحدة كانت في ربع نهائي نسخة 2017.

ويلتقي الإسباني في الدور الثاني مع السويسري روجيه فيدرر الثاني، في ثالث مواجهة مباشرة بينهما. وفاز الأخير في المباراة الأولى في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2012، ورد الإسباني في دور الـ32 لدورة شنغهاي عام 2015.

وبلغ الدور ذاته البريطاني كاميرون نوري الـ64 عالميا بتغلبه على الفرنسي جيل سيمون التاسع والأربعين 7-5 و6-2 في ساعة و35 دقيقة، ليلتقي الروسي دانييل مدفيديف الرابع في أول مواجهة بينهما.

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وثأر نوري لخسارته المواجهة الأولى أمام سيمون في نصف نهائي دورة ليون الفرنسية العام الماضي.

ورد الفرنسي جيريمي شاردي المصنف 71 عالميا والصاعد من التصفيات الاعتبار لنفسه أمام البريطاني كايل إدموند عندما تغلب عليه 6-4 و7-6 (7-3).

وكان إدموند أخرج شاردي من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات الغراند سلام، على ملاعب رولان غاروس في أيار/مايو الماضي.

ويلعب شاردي في الدور الثاني مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس.

وكسب زفيريف المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعته بشاردي (مونبلييه وميونيخ 2017 وبطولة أستراليا 2019) بعدما خسر المباراة الأولى في دورة كوالالمبور عام 2015.

كما تأهل الإيطالي فابيو فونييني العاشر بفوزه على الأميركي سام كويري 6-4 و6-2، لينتظر الفائز من مباراة البريطاني أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة، والأرجنتيني خوان إنياسيو لونديرو الصاعد من التصفيات.

وفاز الفرنسي بينوا بير على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-2 و7-5، والتشيلي كريستيان غارين على الأوروغوياني بابلو كويفاس 6-1 و6-4.

وخرج الأرجنتيني دييغو شفارتشسمان الرابع عشر من الدور الأول بخسارته أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-7 (2-7) و2-6.